– La menneskerettigheter trumfe profitt, og ikke omvendt

Christina Henriksen fra Samerådet sa forventningen er at men­ne­ske­rett­ig­het­er har en høy­ere ver­di enn at det of­res for å snu dalen­de opp­slut­ning rundt en­kel­te po­li­tis­ke par­ti­er. Foto: Aslak Ballari/Barentssekretari