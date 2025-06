Første dagen kunne disse tre snakke om hvordan samiske parlamenter fungerer i de tre landene Norge, Sverige og Finland. Fra venstre: Mikkel Berg-Nordlie, senior forsker at NIBR-OsloMet, Ragnhild Nilsson, postdoc ved institutt for komparativ politikk ved Universitet i Bergen, Rauna Kuokkanen, professor i Arctic Indigenous Politics ved University of Lappland, Rovaniemi. Foto: Oskar Melkeraaen Aas