Kvænsk folkedans på Proda

Astrid og Trygve lærer bort dansen tikkuristi til ungdom på Norsk Folkemuseum.

– Jeg er glad for at Norsk Folkemuseum ser det kvænske og samiske som en selvfølgelig del av det museet skal formidle om norsk historie, og at det er viktig å føre vår kulturarv videre til ungdom, sier Astrid. Foto: Privat