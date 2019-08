Språk og helse henger sammen

- Jeg tror at vi har veldig mye å lære på dette feltet når det gjelder psykiatri, rus og be­hand­ling i nærområder, sier Carl-Erik Grimstad som sitter på Stortinget for Venstre i helse- og omsorgskomiteen.

- Jeg lovte Margoth Thomassen å komme hit under valgkampen og snakke spesielt om den satsningen som gjelder Venstre og kvænsk språk, forteller Carl-Erik Grimstad til Ságat.

Folk kom på torget å hørte på debatten. Foto: Kristin Antonie Humstad

Kvænsk-debatten som ble initiert av Venstre med ordstyrer Egil Borch fra Tverrpolitisk liste Pors­ang­er (TLP) tok sted på torget i Laks­elv på lørdag.

Kvænsk debatt

Stortingsrepresentant Carl-Erik Grim­stad (V) ble invitert av Mar­goth Irene Thomassen, ord­fører­kan­di­dat for Porsanger Venstre, for å delta på den kvænske debatten.

Carl-Erik Grimstad er på besøk fra Stortinget. Han sitter i helse- og omsorgskomiteen. Foto: Kristin Antonie Humstad

- Noe av det man er opptatt av her er nedleggelsen av DPS i Laks­elv og fordeling av rus- og psykiatriske pasienter til andre i fylke, sier stortingsrepresentanten som sitter i helse- og omsorgskomiteen.

Baklengs

- Nedleggelsen av DPS i Lakselv er en baklengs måte å tilnærme seg psykiatrien på, etter mitt skjønn. Fordi det er mange for­del­er med å behandle folk der de bor og ikke minst på sitt eget språk, sier Grimstad til Ságat.

Han forteller at han er veldig oppmerksom på kravet som kommer fra Venstre-folk i Lakselv: At psy­kia­tri og behandling av den kvæn­ske befolkningen som ikke er så god på norsk, bør skje på deres eget språk.

Grimstad mener dette har med utdanning av folk som kan kvænsk, og det er de nødt til å jobbe med.

- Vi jobber langs to akser, den ene er oppbygningen av bevisstheten av det kvænske og det å gi kvænsk status som minoritetsspråk, forteller medlemmet i helse- og omsorgskomiteen.

Grimstad mener dette kommer til å bety noe for utdanningen, men at det også dreier seg om å utvide helsetilbudet der folk bor.

- Kortreist helse kan godt vært stikkordet for Venstres helsepolitikk i årene fremover. Jeg tror at vi har veldig mye å lære på dette feltet når det gjelder rus og psykiatri, og behandling i nærområder, sier Grimstad til Ságat.

Og fortsetter med:

- Sanks er et tilbud til den samiske befolkningen og jeg er veldig stolt av det tilbudet som er utviklet i Karasjok. Grunnen til at jeg er veldig fornøyd med tilbudet i Karasjok på Sanks er nettopp sammenhengen mellom språk og helse.

Minoritetsspråk

- Hva er Venstres interesse i kvænsk?

- Det henger veldig sammen med Venstres sosialliberale tradisjon. Vi er veldig opptatte av mino­riteter. Viss dette landet skal bygges så må det bygges med en sam­hørig­het mellom minoriteter, sier Grimstad.

Han forteller at som stortingspolitiker så må man hele tiden stille spørsmålet: Hva slags Norge vil vi ha?

- Fornorskningspolitikken er for­bi. Den har vært forbi i mange år, men den lever fortsatt i beste velgående i enkelte steder i landet, sier Grimstad.

Grimstad mener for at dett­e landet skal vokse og gro i tiden fremover, så er det nødt til å bli et samarbeid og en samrøre mellom mindre kulturer.

Egil Borch fra Tverrpolitisk liste Porsanger (TLP) er ordstyrer for debatten. Foto: Kristin Antonie Humstad

- Hvis vi ikke kjenner vår fortid, så får vi heller ikke noen fremtid. Kvænsk er en del av vår kulturelle fortid særlig i dette strøket. Vi må ta vare på det, forteller Grimstad.

Levende språk

- Jeg var å så på det nye språksenteret og museet og på utstillingen om kvænsk språk og kultur som henger der. Det er jo utrolig bra at vi har fått til et slikt utstillingssted, men skal vi ta vare på dette språk­et, så kan vi ikke sette det på museum. Det må leve, sier Grimstad.

Han mener vi må utdanne folk både når det gjelder språk, men også når det gjelder faglige profesjoner.

- Det første vi må gjøre er kanskje å utdanne personer i helsevesenet. Fordi det kanskje best­e tegn­et på at et språk lever er at du kan behandle folk på deres eget språk, sier Grimstad til Ságat.

Engasjement

- Det var et veldig stort engasjement i dag for det kvænske. Noen tror kanskje at det er noe politikere tar frem kun i valgkampen, men for Venstre er det ikke det. Dette er noe som lever, forteller Grimstad.

Grimstad forteller at Venstre ikke har en representant fra Finn­mark på Stortinget, så de har fordelt fylkene uten representanter mellom seg.

- Jeg er veldig glad for å jobbe med Finnmark, forteller Grimstad.

Og fortsetter med:

- Jeg hadde deler av førstegangstjenesten min på GP. Jeg har også jobbet i Tromsø og da dekket jeg litt i Finnmark av og til, så jeg kjenner fylket godt, avslutter Carl-Erik Grimstad.