Det første man ser når man kommer inn i rommet er et stort maleri av Fosen-aktivistene. På sidene er to skulpturer med den tradisjonelle samiske (Karasjok) lua som ofte kalles stjernelue, hjørnelue eller på nordsamisk čiehkgahpir. Den har fire tydelige spisser – et mønster som symboliserer jordens fire verdenshjørner. Foto: Yvette M Stornes