Det sam­iske kunstnernettverket Dái­dda­dál­lu er med på fol­ke­fes­ten un­der Finn­marks­løp­et. Der vi­ses blant an­net dan­se­fil­men «Biegga savkala duoddara duohken lea soames/The Wind whis­pers there is someone behind the tund­ra» av Elle Sofe Sara. Foto: Paul Tunge