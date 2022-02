Kunnskapsminister på opplæring

Aili So­fia og Pe­der Ole­an­der i andre trinn i den sam­iske klas­sen på Kom­sa sko­le leg­ger frem sine øns­ker for kunn­skaps­mi­nis­ter Ton­je Bren­na.

– Mere pøl­ser, smi­ler Aili So­fia. Elevene har grillet nylig, i anledning samefolkets dag.

– Mere sjakk, ber Pe­der Ole­an­der, og forteller ivrig til ministeren om sin sjakkinteresse. Le­der for kom­mu­nens sam­iske nett­verk, Kle­met Anders Sara, og rek­tor To­ril He­le­ne Isak­sen føl­ger like ivrig med.