Kulturdugnaden i Gamvik er i gang

– Vi bruker å si at vi lever i krigen her i fiskeværet Gamvik. Vi lever i de husene som ble satt opp i fireogførr og utover. Og vi er veldig opptatt av vår historie, og det kommer Kulturdugnaden i Gamvik i år til å bli preget av. Og så er vi opptatt av at vi bor i et fiskevær. Og det er viktigere enn noen gang å rope ut at vi bor i et fiskevær og her har vi tenkt å bo, sa Jan Erik Raanes i åpningstalen til Kulturdugnaden Gamvik 2024. Foto: Oskar Melkeraaen Aas