Krever staten på banen

Kommuner har fått ekstraregning for skoleskyss til sameskolen i Troms.

Publisert: 18.12.2019 kl 18:45

I september fortalte Ságat om at Troms fylkeskommune har trukket midlene som dekker skoleskyss for elevene ved Sameskolen i Troms.

Sameskolen ligger i Målselv kommune, og er en kommunal skole med landsdekkende opptak. Hittil har Troms fylkeskommune plukket opp regninga for skoleskyss for alle elevene ved skolen. Fra og med i år vil fylket bare dekke skyss for elevene tilhørende Målselv kommune, som har sameskolen som sin nærskole.

Skoleskyss for elever fra andre kommuner, må kommunene som elevene kommer fra, betale for.

Avklart

Avtroppende fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk, viste overfor Ságat til hva regelverket sier om skoleskyss.

Fylkeskommunen leverer skoleskyss til hele fylket, både for nærskoler og etter enkeltvedtak som gir elever anledning til å gå på en annen skole enn nærskolen. For nærskolen dekker fylkeskommunen skyss, mens ekstrakostnaden for skyss etter enkeltvedtak faktureres vedkommende kommune.

– At kommunen innvilger skolegang i en annen kommune og at det utløser refusjonskrav er ikke spesielt for sameskolen. Det gjelder andre typer elever også. Det spesielle er at fylkeskommunen hittil har dekket skoleskyss for alle sameskolens elever, ifølge Ørnebakk.

Bekymring

Sametinget har også engasjert seg i saken.

– Nå avhenger elevers tilbud om undervisning i og på samisk av hver enkelt kommunes velvilje og økonomi, uttalte sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen til Ságat, og er bekymret for skolens fremtid.

Løsninga som både skolen, kommunen, fylkeskommunen og Sametinget har pekt på er at statens overføring til sameskolen økes, sånn at skolen selv kan dekke skoleskyss.

I statsbudsjettet for 2020 lå det ingen økt bevilgning til sameskolen, og saken er således uløst.

Enstemmig

Forrige uke kom saken opp i fylkestinget i det nye tvangssammenslåtte Troms og Finnmark fylke, som vedtok en uttalelse om at staten må gå inn med økte bevilgning til skolen.

Forslaget som ble enstemmig vedtatt, ble tverrpolitisk fremmet av Senterpartiet, Arbeiderpartiet, SV, Høyre og KrF. Venstre og Nordkalottfolket sluttet seg også til som forslagsstillere.

Uttalelsen krever at staten må ta ansvar for Sameskolen i Troms, og lyder videre slik:

«Fylkestinget i Troms og Finnmark støtter kommunenes, Sametingets og KS Troms og Finnmark sitt krav om at staten må ta sitt helhetlige ansvar for utgiftene til den statlig finansierte Sameskolen i Troms, herunder skoleskyssutgifter.

Fylkestinget i Troms og Finnmark oppfordrer fylkesrådet til å følge opp denne saken videre, slik at Sameskolen i Troms kan fortsette sitt viktige arbeid for å styrke samisk språk og kultur.»

– Sikret for 2020

Nordkalottfolkets fylkestingsrepresentant, Toril Bakken Kåven, hadde levert et en egen uttalelse om det samme, men trakk forslaget og sluttet seg til flertallsforslaget.

– Dette viser at det er bred enighet i fylkestinget om at Sameskolen er viktig, og at man vil ta samiske utfordringer på alvor. Da er Sameskolen sikret for 2020, så får man håpe staten kjenner sin besøkelsestid, og tar ansvaret, sier Kåven.

– Vi vet hvor sårbar samisk språk og kultur er, og antakelig enda mer sårbar i Troms, enn det er i Finnmark. Sameskolen i Troms er en institusjon som er svært viktig å ta vare på, og det er trasig at man er havnet «mellom barken og veden», hvor ingen lengre er sikker på hvordan man rent juridisk skal løse problemer med skyss for elevene, fortsetter Kåven.

Hennes opprinnelige forslag pekte på at fylkestinget må se på løsninger som sikrer skolen frem til skyssordning og annet er avklart med staten.