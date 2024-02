Krever samer i Statkraft-styret

Kautokeino-ordfører Anders S. Buljo, næringsminister Jan Christian Vestre og varaordfører Elle Mári Dunfjell Oskal. Staten er dannet på territoriet til to folk, og etter prinsipper for god statlig eierstyring skal både mangfold og kompetanse være representert. Vestre fikk både krav og ønsker, under sitt besøk i Kautokeino.

– Det er på tide at samiske interesser blir representert på høyeste nivå, sier varaordfører Oskal. Foto: Kautokeino kommune