Krever eget samisk hus og likestilte rettigheter for fiske

– Samisklærerne i Alta kommune er veldig ensomme og når de er på en skole så er det kanskje en liten stilling her og der. Man får ikke noe godt miljø av det, sa Tore Grøtte. Han fortalte om drømmen hans om at det skal være en samisklærer på hvert skoletrinn slik at de lærerne også kan være kontaktlærere.

– Jeg skjønner at det er vanskelig å få til, men det å få insentiver til dette tror jeg er veien å gå. Det er oss i Alta, ikke vi og dem. Foto: Cecilie Bergan Stuedal