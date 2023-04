Hobbyhistoriker Ole David Østli blir litt mer proff og nærmere målet om bokutgivelse, etter at Sametinget bevilget 100.000 kroner til Alta historielags prosjekt «Kongeskjøtene». Østli startet å grave i eiendoms- og navne-historiene i forbindelse med jorddelingen i Alta på slutten av 1700-tallet, og har i tre år brukt all sin fritid på arbeidet. Pengestøtte gjør at litt mer tid nå kan frikjøpes fra jobben som bibliotekar. Foto: Rita Heitmann