Forsvarets seniorforbund avdeling Porsanger (FSF/Porsanger) viser til administrasjonens forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2025–28.

Publisert: 02.12.2024 kl 10:20

Økonomiplanen med budsjett skal behandles av kommunestyret den 17. desember d.å. I den forbindelse vil FSF/Porsanger komme med følgende budsjettinnspill:

• I administrasjonens forslag er det skuffende nok ingen tiltak for oppgradering eller vedlikehold av tilfluktsrom i kommunen. FSF/Porsanger er opptatt av sikkerhet for befolkningen om det skulle bli en situasjon hvor krise eller krig truer vårt land. FSF/Porsanger vil foreslå at det settes av 500.000 kroner hvert år i økonomiplanen for oppgradering og vedlikehold av tilfluktsanlegg i kommunen.

• FSF/Porsanger har etterlyst oppdaterte ROS analyser for befolkningens sikkerhet. En god og gjennomarbeidet ROS analyse vil avdekke behov og sårbarheter i vårt samfunn. Det er derfor viktig at dette prioriteres. I budsjettforslaget finner vi ikke et tiltak som ivaretar dette. Vi foreslår at der settes av ressurser til dette.

Vi ønsker at det settes av tilstrekkelige ressurser for sikring av Smørstadbrinken og andre områder som er truet av elveerosjon. Det å kunne verne om eiendom og eiendeler er en viktig oppgave.

FSF/Porsanger skjønner at Porsanger kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Gitt en slik krevende økonomisk situasjon stiller FSF/Porsanger seg noe undrende til prioriteringer som:

• Satsning på KI (kunstig intelligens) – 2 millioner over en 4 års periode

• Ønske om avdragsutsettelse på lån, selv om en tar opp nye lån i perioden

• Bruk av tiltak som ikke er utredet for å balansere budsjettet (Børselv oppvekstsenter) • Nedklassifisering av kommunale veier. Dette betyr noe for innbyggerne som ikke vil få adkomst og veier vedlikeholdt.

FSF/Porsanger vil med dette sette fokus på befolkningens krav på sikkerhet. Vårt engasjement må forstås i lys av dette. Det er derfor tilfredsstillende å se at administrasjonen også har prioritert oppgradering av utstyr til brannvesenet og prioriterer nødstrøms systemer i sitt budsjettforslag.