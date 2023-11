Knutsen foreslått som leder

Geir Knutsen fra Båtsfjord er foreslått som leder av det «reetablerte» Finnmark idrettskrets.

Publisert: 23.11.2023 kl 19:00

Geir Knutsen var leder av det «gamle» Finnmark idrettskrets og har også vært leder av nåværende Troms og Finnmark idrettskrets. Når man nå går tilbake til Finnmark idrettskrets, etter splittelsen med Troms, vil båtsfjordingen høyst sannsynlig bli valgt når det avholdes et ekstraordinært idrettskretsting for reetablering av Finnmark idrettskrets.

Flere ting

Lørdag avholdes tinget som skal avvikle Troms og Finnmark idrettskrets, og søndag avholdes det to ting som skal reetablere henholdsvis Troms idrettskrets og Finnmark idrettskrets.

Møtene avholdes på Scandic Ishavshotel i Tromsø, hvor det også skal være idrettskonferanse fredag og lørdag.

På idrettskretstinget for Finnmark idrettskrets skal man først og fremst reetablere idrettskretsen og foreta valg. I tillegg skal tinget blant annet velge logo for Finnmark idrettskrets, behandle langtidsplan og budsjett, og vedta retningslinjer for fordeling av de midler som er til disposisjon for Finnmark idrettskrets.

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen foreslår dette styret for Finnmark idrettskrets:

Leder: Geir Knutsen, Båtsfjord SK.

Nestleder: Lisell A. Datello Bang, Alta IF.

Styremedlemmer: Odd Martin Iversen Holsbøe, Hammerfest SK, Torkjell Johnsen, Porsanger IL, og Gunn-Bodil Mathisen, Bjørnevatn IL.

Varamedlemmer: Vera Nowbuth-Thoresen, Kirkenes SK, og Ketil Pettersen, Båtsfjord SK, ny.