– Kirsti blir en god og samlende leder

SV samepolitiske råd gleder seg over at Kirsti Bergstø har sagt ja til å stille som kandidat som ny leder av partiet.

Publisert: 12.12.2022 kl 16:30

Kirsti Bergstø informerte for få dager siden at hun stiller som kandidat til å lede SV under partiets landsmøte i mars neste år.

Dette er gode nyheter for samepolitisk leder i SV, Lina Maria Karlsen.

– Kirsti har vært helt avgjørende for oppbygginga av SVs samepolitiske struktur. Og det kommer nok derfor ikke overraskende at vi har stor tro på at hun vil kunne bli en god og samlende leder for vårt videre politiske prosjekt, sier Karlsen.

Samisk tilknytning

Bergstø bor for tiden i Nittedal, men er oppvokst i Nesseby.

– Kirsti har selv sterk tilknytning til den samiske kulturen gjennom sin oppvekst i Nesseby. Det var hun som sammen med Torgeir Knag Fylkesnes sto bak representantforslaget om sannhets- og forsoningskommisjonen som nå er i sluttfasen av sitt viktige bidrag i arbeidet med å dokumentere hvilken urett den samiske befolkninga ble utsatt for, og ikke minst hvilke tiltak som skal til for å opprette skadene, sier Karlsen.

Hun trekker også frem Bergstø sin betydning for det samiske innad i partiet.

– Kirsti har vært ledende i det arbeidet som har blitt gjort i SVs stortingsgruppe når det kommer til å bygge opp SV som det partiet som fremfor alle andre slåss for på Stortinget for å verne om samisk språk, kultur, næringer og samfunn.

Klar angående vindkraft

Vindkraft vil være en viktig del av energipolitikken i årene fremover – noe som også berører samiske interesser. Her mener Karlsen at Bergstø har en klar politikk.

– I et samepolitisk perspektiv er Kirstis klare linje i vindkraftpolitikken kjærkommen i en tid hvor det grønne skiftet har gått på bekostning av urfolks rettigheter. SV trenger en leder som systematisk velger de klimatiltakene som både er mest naturvennlige og mest rettferdige. Vi er derfor svært glad for at Kirsti stiller seg til disposisjon og ønsker debatten i partiet velkommen.

Roser Lysbakken

Lina Maria Karlsen legger til at SVs samepolitiske råd har satt stor pris på Audun Lysbakkens lederskap.

– Vi har både verdsatt hans evne til å fronte partiets vedtatte politikk godt offentlig og til å være en samlende kraft innad. Han har dessuten skapt engasjement i partiet ved å gi betydelig rom for ulike måter å engasjere seg på. Hele den samepolitiske strukturen i partiet er et godt eksempel på nettopp dette, avslutter hun.