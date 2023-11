«Kia ora» tilsvarer «eale dearvan»

Den vennlige maoriske hilsenen «kia ora» er å høre på alles lepper i New Zealand, og en helt vanlig måte å møte hverandre på, enten man er maori eller ikke. Uttrykket tilsvarer det samiske «eale dearvan».

Publisert: 23.11.2023 kl 19:50

Maoriene er urbefolkningen på New Zealand, eller Aotearoa – de lange hvite skyers land, og de kom til øygruppa for 800 år siden.

Ny viten om DNA-genologi viser at maorienes forfedre kom fra Polynesia og hadde med seg kylling, gris og rotter. De som kom, padlet i kanoer og reiste fra øy til øy. Da de kom om lag til Cook Island var det lengre mellom øyene, og maoriene gikk over til store flåter der både mennesker og dyr var stuet sammen.

Et replika av flåtene maoriene seilte på. Foto: Beate Heide

Det viser seg at maoriene stammer fra cirka 200 formødre. Det som er viktig for en maori, er å vite hvilken bukt, elv eller fjell forfedrene landet på. Det er slik en presenterer seg i dag på New Zealand, for å si noe om hvem forfedrene er.

Historiske kriger

For om lag 200 år siden gjenoppdaget engelske oppdagere New Zealand. Kirken var rask til å etablere seg på New Zealand, og etter noen blodige kriger sluttet maoriene og engelskmennene fred.

War Memorial Museum i Auckland har et sterkt fokus på maorisk kultur fra du kommer inn på museet. Guidene forteller om den store innsatsen maoriene sto for under første verdenskrig. 10 % av New Zealands befolkning kjempet under det engelske flagget, og tapene var store, også blant den maoriske befolkningen.

Synlig kultur

I bybildet er maorisk kultur synlig i ornamenter, bruk av maoriske ord på butikker og ved at barn lærer både maori og om maorisk kultur i barnehager og skoler. Alle sportsarrangement starter ved å danse haka – en dans som skal skremme motstanderne. Nasjonalsangen har et vers på maori.

Maorikulturen er synlig som inngangsportal til museet i Oakland, som i tillegg til å være et krigsminnemuseum også tar for seg maorikultur. Foto: Beate Heide

Likevel er det ikke alt som fungerer etter de gode intensjoner på øygruppa. Generasjoners undertrykkelse har satt dype spor som gjør at det tar tid å bli likestilt. Ca 15 % av befolkningen på New Zealand er maori, om lag 750.000 mennesker. Som gruppe er det mange som tilhører lav sosial klasse. Det arbeides systematisk for å utvikle programmer som skal utjevne ulikhetene, men man er ikke i mål ennå.

Stolthet

Maoriene er mange steder i ferd med å ta tilbake stoltheten som folk. Maori-tatoveringen eller tradisjonelt også kalt tā moko er en av de mest populære tatoveringene. Faktisk har denne typen tatoveringer vært tilbake på moten i de siste ti årene. Både menn og kvinner smykker seg denne typen stammetatoveringer og får dem ofte på forskjellige deler av kroppen.

Tatovering starter gjerne i barndommen, og denne prosessen fortsetter inn i alderdommen. Ved hjelp av forskjellige symboler og tegn blir de viktigste hendelsene i den tatoverte personens liv fortalt, så vel som deres status, rikdom og karakter. Tatoveringene er synlige, og de gir signaler til andre maori om hvem personen er.

Kjempekyllinger utrydda

Den nå utryddede moafuglen var en delikatesse. Hunnfuglen var 3,2 meter høy, og hannen halvparten så stor. Foto: Beate Heide

Maoriene kom til et fruktbart land. Øyene har mange fugler som ikke kan fly. Den store moa-emuen, der hunnene ble over tre meter høye, hadde «kyllinglegger» nok til å dekke sulten for en hel landsby for flere dager. Og siden fuglen ikke kunne fly, var den relativt lett å fange for maoriene. Eggene var også kjempestore, og det gikk ikke lenge før fuglen var utryddet på New Zealand.

I dag er New Zealand et multikulturelt samfunn.