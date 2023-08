– Vi fø­ler oss sin­t og skuf­fet, sier ord­før­er­kan­di­dat Jon Evald Hæt­ta i Kau­to­kei­no SP, over at Sen­ter­par­ti­et i re­gjer­ing har gått inn for elek­tri­fi­ser­ing av Melk­øya. Foto: privat