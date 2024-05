Kastet ut av statsforvalteren

Her får før­s­te­ama­nu­en­sis Án­de Som­by, ju­rist In­ger Marie Holm, ju­rist Ka­ro­li­ne Sjø­strand og Kvaløya-be­bo­er Simon Olsen som støt­ter Per Kit­ti, be­skjed av statsforvalterens kommunikasjonsleder Jan Har­ald To­mas­sen (til venstre) om å for­la­te fyl­kes­hu­set der na­bo­ene til Per Kit­ti skal ha et møte med statsforvalteren ut­en ham til ste­de. Foto: Elin M. Wersland