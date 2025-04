Kan være slutt på Bæskadesrennet

Det er i dag, søndag, at det tradisjonsrike Bæskadesrennet finner sted, for 57. gang. – Alt ligger til rette for en uforglemmelig dag i den vakre Finnmarksnaturen, lokker arrangør Máze IL. Kai Henning Skimelid fra Alta er en ivrig deltaker i rennet, også i 2024. Foto: Bæskadesrennet