Ny motorferdsellov opp i plenum:

Motorferdsellovutvalget ble oppnevnt av den forrige regjeringa 3. september 2021, og overrakte sin rapport til klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen 21. mai 2024. Her er Eriksen sammen med sametingspresident Silje K. Muotka under et besøk på Sametinget. Eriksen er for tida ute i foreldrepermisjon, men er tilbake 1. januar. Foto: Stein Torger Svala