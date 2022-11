Sognepresten inviterer for tiende året til «Jul for alle» på menighetshuset i Kvalsund. Til tross for hektisk julaften for han selv, det er blitt en tradisjon. Til venstre bak på bildet ser vi menighetshuset, som ligger bare et steinkast unna kirka og presteboligen i Kvalsund. Foto: Cecilie Ditløvsen