Tok med flere lommetørklær

Tromsø Internasjonale Filmfestival er i gang. – Jeg hører at folk sier at det er en sterk film, sier kunstner Synnøve Persen.

Publisert: 17.01.2023 kl 12:10

Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF) er i gang. Åpningsseremonien fant sted på Stortorget i Tromsø, der festivalsjef Lisa Hoen ønsket velkommen. Dette ble etterfulgt av flere talere, slik som sametingspresident Silje Karine Muotka, kulturminister Anette Trettebergstuen, fylkesrådsleder Kristina Torbergsen i Troms og Finnmark fylkeskommune og Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen.

Sametingspresident Silje Karine Muotka sammen med Sandra Márjá West. Foto: Elin Wersland

Kulturminister Anette Trettebergstuen og fylkesrådsleder Kristina Torbergsen i Troms og Finnmark fylkeskommune under åpningsseremonien. Foto: Elin Wersland

Under åpningsseremonien joiket Mari Boine. Ole Giæver, som er regissør av åpningsfilmen «Ellos eatnu/La elva leve», samt skuespiller Ella Marie Hætta Isaksen fortalte om filmen.

Mari Boine under den offisielle åpningen av TIFF. Foto: Elin Wersland

Festivalsjef Lisa Hoen, regissør Ole Giæver og skuespiller Ella Marie Hætta Isaksen. Foto: Elin Wersland

Mona Solbakk var blant publikum under åpningsseremonien. Foto: Elin Wersland

– Spent

Åpningsfilmen ble vist på kulturhuset og Aurora kino Fokus etter seremonien. Kunstner og forfatter Synnøve Persen var en av dem som Ságat snakket med rett før visningen av premierefilmen. Persen var, som kjent, sentral under demonstrasjonene, og hun er en av de vi forbinder med Alta-kampen. Vi spør Persen om hva slag forventninger hun har til filmen.

– Jeg er veldig spent. Jeg tror den er fin, basert på det lille jeg har sett av trailere og slikt, og jeg har også hatt kontakt med Ole og Ella Marie.

Persen er en av dem som har bidratt med sine historier i forbindelse med filmen.

– Aksjonen, demonstrasjonene, kunsten, hva har det betydd for deg?

– Først og fremst må jeg si at Alta-aksjonen har vært en plage for kunsten. Fordi hver gang jeg hadde en utstilling så sto det alltid i en bisetning: Hun som deltok i sultestreiken. Det tok fokuset vekk fra hva jeg er, som er en kunstner.

– Hva tenker du om det i dag?

– I dag er det helt greit, sier Persen.

– Det kom sterke reaksjoner på filmen i Máze, mange har blitt sterkt berørte.

– Jeg hører at folk sier at det er en sterk film. Jeg har tatt med flere lommetørklær, sier Persen.

– Dette vil bli tøft

Vi møtte også kulturviter og førsteamanuensis i polar kulturvitenskap ved Polarmuseet, Marit Anne Hauan, på Stortorget i forbindelse med åpningsseremonien.

Kulturviter Marit Anne Hauan var på Stortorget i forbindelse med åpningsseremonien. Foto: Elin Wersland

Vi spør også henne om forventninger til åpningsfilmen under TIFF.

– Vet du hva? Jeg gruer meg litt, fordi jeg tror at det kommer til å bli en så sterk opplevelse for mange av oss som var der. Jeg var der, og jeg ble båret ned. Og jeg kjenner allerede på meg at dette vil bli tøft. Du hører at jeg allerede er beveget, sier Hauan.

Filmen «Ellos eatnu/La elva leve» er altså er en fiktiv historie, men basert på virkelige hendelser under Alta-kampen. Fra perspektivet til en ung kvinne som oppdager sin samiske identitet, portretterer filmen den urettferdige behandlingen av samene som prøver å beskytte sine landområder og rettigheter.