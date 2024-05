Generalsekretær Inger Helene Venås (t.v.), her sammen med Arnhild E. Bjerkan, Sirpa L. Jensen, Bernt-Aksel Jensen og Jarl Tuv (foran) – som er styret i HLF Nordkapp, ber om et krafttak for å få ned ventetidene for å få høreapparater. Flere audiografer er løsninga. Foto: Presse