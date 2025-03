Inndrar skuterdispensasjoner

Statsforvalteren opplyser at dersom kom­mu­nene har som et vilkår i dis­pen­sa­sjo­nene at de kan trekke dem til­bake ved spe­si­elle for­hold, som for eksem­pel beite­krise, så kan de sende ut varsel om det­te til dem som er innvilget slik dispensasjon. Foto: Torbjørn Ittelin