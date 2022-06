Ingen er fri før alle er fri

Hanne Marion Gaup (til høyre) og datteren Astrid Gaup Schanke var til stede på markeringen for å vise sin støtte til hendelsen i Oslo.

– Om du er lesbisk, homofil, same, hva du enn er, skal du ha rett til å være den du er, var de begge to enige om. Foto: Cecilie Ditløvsen