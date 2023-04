Da aksjonen rundt regjeringsbyggene var på sitt heteste, gikk statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) inn i Fosen-saken; han beklaget overfor Fosensamene og innrømte at det er et pågående menneskerettsbrudd. Han besøkte Sametinget 9. mars, som dette bildet er fra, hvor han hadde møte med sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) og talte til plenumsforsamlingen. Nå er det igjen olje- og energiminister Terje Aasland som styrer butikken, og planlegger for et løp sammen med utbyggerne uten å ha motparten med. Foto: Steinar Solaas