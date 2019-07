ILO 169 er 30 år

Sametingspresident Aili Keskitalo, her under åpning av 2019 FNs internasjonale år for urfolksspråk i Paris i januar. 15.- 19. juli skal hun og politisk rådgiver Eirik Larsen av sted til Genève, Sveits for å delta i feiring av urfolksspråkåret og møte i UNESCOs styringsgruppa for året. Samtidig er det den 12. sesjonen til FNs ekspertmekanisme for urfolksrettigheter (Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples - EMRIP). Foto: Sametinget