Hanne Marion Gaup, 3. kandidat for NSR i Nordre valgkrets, tar et oppgjør med påstander om ekskludering i det samiske fellesskapet. Hun understreker at samisk identitet handler om tilhørighet og vilje til å delta – ikke ytre kjennetegn eller krav fra Sametinget. Gaup oppfordrer alle som ønsker å ta tilbake sin samiske identitet til å gjøre det, og minner om at fellesskapet også rommer dem. Foto: NSR