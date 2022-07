Hvem er neste par ut?

Christina Masternes Korslund er blant de som har erfart at kjærligheten blomstrer i Kunes. I fjor ble hun fridd til av sin Ole Martin Olsen under NorthKid sin konsert, og neste år blir det bryllup. I Kunes! Her er det forlovede paret sammen med bandet.

Fra venstre Håkon Mathias Guttormsen, Vegard Olaussen, Christina Masternes Korslund, Ole Martin Olsen, Helge Reinsnes Moen, Bilal Saab og Sebastian Willassen. Foto: Privat