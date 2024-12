Hvis FrP og Høyre får makten og gjennomfører planen om å fjerne formuesskatten, vil dette ramme Finnmark og andre distrikter spesielt hardt. Her er hvorfor:

Ságat - Samisk avis AS

Publisert: 02.12.2024 kl 12:11

1. Lokalsamfunnene i Finnmark taper mest

Formuesskatten er en viktig inntektskilde for kommunene i Finnmark, som allerede har stramme budsjetter. Hvis denne inntekten forsvinner, kan det bety færre lærere i skolen, lengre ventetid på helsetjenester og dårligere vedlikehold av veier og annen infrastruktur.

I Finnmark, hvor avstandene er store og behovene ofte større enn i sentrale strøk, er dette dramatisk. Det er ikke rettferdig at folk i distriktene skal måtte betale prisen for skattekutt som først og fremst gagner de aller rikeste i Norge.

2. Sentralisering og svekket selvstyre

Kommunene i Finnmark er allerede under press på grunn av sentralisering og kutt i statlige overføringer. Hvis formuesskatten forsvinner, må de enten kutte i tjenestene sine eller bli enda mer avhengige av penger fra staten. Dette betyr mindre lokalt selvstyre og mer makt til byråkratene i Oslo.

Senterpartiet mener at Finnmark skal ha ressurser til å styre seg selv, men det krever at vi bevarer formuesskatten og sikrer at de som har mest, bidrar til fellesskapet.

3. Mindre investeringer i arbeidsplasser og infrastruktur

Finnmark er avhengig av investeringer i veier, havner og annen infrastruktur for å utvikle næringslivet, fra fiskeri til reiseliv og energi. Med mindre penger i kommunekassa blir det vanskeligere å bygge de arbeidsplassene og tilbudene som trengs for å få folk til å bli i nord.

Fjerning av formuesskatten kan også føre til at kapital blir samlet i sentrale strøk i stedet for å bli investert lokalt i Finnmark, hvor behovet er størst.

Finnmark kan ikke betale prisen for skattekutt til de rikeste

Når FrP og Høyre vil fjerne formuesskatten, risikerer Finnmark å bli stående igjen med svekkede lokalsamfunn, dårligere tjenester og færre muligheter til å skape en sterk fremtid i nord.

Senterpartiet kjemper for Finnmark og andre distrikter. Vi mener at de som har mest, skal bidra mer, slik at vi kan styrke fellesskapet og bygge hele Norge – også i nord.

Valget er tydelig: Skal Finnmark bli svekket av sentraliseringspolitikk, eller skal vi investere i levende lokalsamfunn og trygge tjenester?