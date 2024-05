Hunderally i Lakselv

De finske deltakere gjorde det sterkt i rallylydighet elite. Nr. 1 Kati Korkeamaa med hunden Pendolinon Ruth in the sun. Nr 2 Saara Kangasniemi med hunden Thelook Get It Fake. Nr. 3 Teija Sarajärvi med hunden Konkkaronkan Älykäs äijä. Foto: Porsanger hundeklubb