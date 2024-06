TRUCOM-forskere:

Professorene Eva Josefsen, Hans-Kristian Hernes og Else Grete Broderstad ved Norges arktiske universitet (UiT) undrer seg over at det er «synd» av forskere, i en demokratisk rettsstat, å «snakke ned» rapporten til Sannhets- og forsoningskommisjonen.

– Høyst uvanlig, reagerer professorene, her avbildet på Sametinget. Foto: MAGNE KVESETH - UiT