– Man må holde tunga rett i munnen, smiler Johanna Unga, leder for kommunedirektørens stab Karasjok, om Ávjovárri-samarbeidet. For interkommunalt samarbeid (IKS) har litt andre regler enn interkommunalt politisk råd (IPR). Ávjovárri IPR er vedtatt, men ennå ikke formelt opprettet, ifølge Unga, som nå skal ha opplæring for politikerne. Foto: Privat