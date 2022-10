Hjelp vi er på TV

Det legendariske Egnebuloftet ble reåpnet. Og her ble kokka Bjørg Dikkanen og kjøkkenet hjertet under oppussingsuka. Hver kveld stakk en av gutta hodene innom kjøkkenet for å høre hva dagens middag besto av. Man kan trygt slå fast at de fikk «mors kjøttkaker», hjemmelaget mat laget fra grunnen hver eneste dag. Bjørg har vært kjøkkensjef på Garnisonen i Sør-Varanger i mange år. Foto: Randi Irene Losoa