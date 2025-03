Her er SáB sin nye topptrio i sør

Sametingsvalg 2025

Ann Finbog går for en tredje periode på Sametinget. Jørn Are Gaski er ny i Samefolkets parti på andreplass, men ikke helt ny på Sametinget. Tredjekandidat er kanskje mest kjent av topptrioen, fotograf med mer Per Heimly. Foto: og montasje: Steinar Solaas