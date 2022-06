I 2017 var Eirik Larsen den første som gikk og skjøt ned den fremforhandlede konvensjonen, i rollen som Samerådets folkerettsavdeling. Nå er han politisk rådgiver for sametingsrådet og har ansvar for Nordisk samekonvensjon for Sametinget på norsk side. Til venstre sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR). Foto: Vaino Rensberg/Sametinget