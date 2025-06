Hele Varanger i saunafest

Generalsekretær i Norges badstulaug Stig Arild Pettersen lovpriser saunafestivalen.

– Det er folka som er magien, og jeg må rose alle som bruker av sin egen tid og krefter for å stelle i stand en slik festival for fellesskapet. Her tester han en sauna i Pasvikdalen sammen med Sigbjørn Rønbeck og Mikkel Aaland. Foto: Yngve Beddari