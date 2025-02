Karin Hætta, mest kjent som kommunedirektør i Kautokeino, har vært tilhører under tidligere møte i regi av Finnmarkskommisjonen i Kautokeino. I slutten av mars skal Hætta redegjøre for sitt krav om eierett i Našša, overfor kommisjonen. Møtet er åpent for tilhørere. Foto: Rita Heitmann