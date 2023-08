Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) holder appell utenfor Olje- og energidepartementet under Fosen-aksjonen. Aksjonen kom i stand da det hadde gått 500 dager siden Høyesterett fastslo at vindkraftdrifta på Fosen innebærer et brudd på reindriftssamenes menneskerettigheter etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27 (SP 27). Foto: Per Inge Oestmoen