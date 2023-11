Håper fortsatte hårfeller gir bedre bjørnebilde

Selv om bjør­nen leg­ger igjen hår er det li­ke­vel ikke sik­kert at det kan på­vi­ses DNA, for ek­sem­pel om det er hår der man ikke fin­ner rota – el­ler om prø­ve­ne har blitt for mye eks­po­nert for sol el­ler regn. Foto: Irene Andersen