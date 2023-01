Over det siste halve året har den grønne industriutviklingen skutt fart. Det er gledelig å lese at også NHO Nordland mener regjeringens grønne industriløft allerede har blitt et viktig verktøy for den grønne omstillingen og industrietableringen i Nord-Norge.

Publisert: 17.01.2023 kl 10:58

I Nordnorsk Rapport kunne vi rett før nyttår lese NHOs regiondirektør Daniel Bjarmann Simonsen fortelle om de utrolige industrimulighetene som finnes i Nord-Norge, og om at vi nå omsider går fra festtaler og luftige ambisjoner til penger, handling og faktiske investeringer.

Det er nå litt over et halvt år siden næringsminister Jan Christian Vestre lanserte Arbeiderpartiets og Senterpartiets grønne industriløft. Det er våre 100 tiltak for at den nye grønne industrien skal etableres her i Norge, at den skal skape arbeidsplasser og verdier her hjemme og være fundamentet for velferden vår i tiårene som kommer.

Og vi har dårlig tid. Vi er allerede midt i den grønne omstillingen – se bare til landene rundt oss. Om vi ikke skal bli hengende etter, må utviklingen skje raskere. Heldigvis har vi alle verdens muligheter til å få det til å skje. Vi har folkene, mineralene, arealene og andre nødvendige ressurser.

Nå ser vi at det skjer her i nord, fra Mosjøen til Berlevåg. Grønne industriprosjekter etableres. Den private kapitalen finner innovative prosjekter. Staten stiller opp med garantier og risikoavlastning. Det er virkelig sant, som Simonsen skriver, at grønt industriløft skjer i god, norsk tradisjon. Et godt eksempel er Freyrs store investering i batterifabrikk på Mo i Rana.

Og Freyrs investering hadde ikke skjedd om ikke vi som fellesskap også stilte opp. For de grønne prosjektene i Norge har behov for omtrent 60 milliarder i statlige garantier og risikoavlastning nå i startfasen. Det har vi, gjennom grønt industriløft, sagt at vi er villige til å stille opp med. For fellesskapet vårt vil også tjene stort på en vellykket grønn industrialisering.

Mulighetene for Nord-Norge har vi snakket om festtaler i årevis. Nå ser vi endelig at luftige ambisjoner erstattes med penger, handling og investeringer. Det er godt å se at NHO i Nordland også ser at den grønne industrien etableres, skaper arbeidsplasser og fremtidens velferd for landet vårt.