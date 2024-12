Publisert: 02.12.2024 kl 09:06

En stor nyhet har nå blitt meddelt oss: Kobbergruva eil Nussir ASA kan endelig komme i gang, fordi man har slått seg sammen med «gruvegiganten» Blue Moon, med «enorme finansielle muskler» (Sitat iFinnmark.no).

Sprenginga av gruvetunnelene vil starte i første kvartal 2025. Seinere har de største fantasiene roa seg noe ned, og Nussir-direktør Rushfeldt sier sjøl at det dreier seg om at tre selskap slår seg sammen. Og at de to andre er så små at Nussir er det største.

Nussir ASA er kjent over hele Norge for gruveplanen som har møtt motstand fra første øyeblikk, som har ført til gjenoppliving av alliansen mellom miljøbevegelsen og samebevegelsen, som har møtt motstand fra ei samla fiskerinæring og flere statsinstitusjoner og ført til den mest langvarige miljøleir i norsk historie. En plan som har fått 12 organisasjoner til å klage Norge inn for ESA for brudd på EUs vanndirektiv og mineralavfallsdirektiv og som har blitt omtalt i ei rekke medier i mange land.

Men hvem er det nå de har alliert seg med?

Den norske samarbeidspartneren er Nye Sulitjelma Gruver. I Sulitjelma blei det drevet gruve etter kobber og svovelkis i over hundre år og fjella er gjennomhulla av gruveganger. Avgangen fra gruvene er lagra i Langvannet, og den har forgifta dette vannet og vassdraget nedover mot fjorden. Gruvene blei stengt på grunn av lave kobberpriser og det blei aldri gjort noen skikkelig opprenskning. Mange har ønska seg en gjenoppstart så gjenværende ressurser kunne bli tatt ut, men fortrinnsvis på en mindre miljøskadelig måte. Men det er ikke planen til Nye Sulitjelma Gruver. De vil starte med å tømme gruvene for sterkt forurensa vann rett i vassdraget og så gjenoppta dumpinga som før, med stor fare for å ødelegge ikke bare vassdraget, men også fjorden.

Nussir og NSG har funnet hverandre i at avgang fra kobbergruver skal dumpes på måter som knapt noe annet land i verden vil gi tillatelse til.

Nå har de inngått et trekantekteskap, eller kanskje heller forlovelse, med et canadisk selskap. Det er nok ikke helt tilfeldig at det er et canadisk selskap. Men en befolkning på knapt 1/2 % av verdensbefolkningen har Canada flere gruveselskap enn resten av verden til sammen. Her er verdens største gruvebørs, der Blue Moon Metals er notert og der det nye sammenslåtte selskapet også vil være. Canada er en settlerstat, basert på hard undertrykking av urfolk. Dette gjenspeiler seg i praksisen til canadiske gruveselskaper både hjemme og rundt i verden.

Det canadiske nettmagasinet Ricochet uttrykte det slik: Rundt om i verden har urfolksledet motstand mot gruve- og utvinningsprosjekter blitt intensivert, og det er ofte canadiske selskaper som er aggressorene, som presser seg frem med nykolonial landgrabbing og voldelig statlig sanksjonert undertrykkelse når prosjekter blir motarbeidet av lokalbefolkningen.

Blue Moon Metals er bygd opp rundt gruveprosjektet Blue Moon i California, et prosjekt som ennå ikke har kommet i gang. Her er ei rekke metaller, i første rekke sink. Blue Moon Metals har på børsen en markedsverdi på rundt 200 mill. kr, men i juni i år var den rundt 10 mill. kr. Altså en ustabil «gruvegigant» med svært usikre «finansielle muskler». Til sammenligning har verdens største gruveselskap en markedsverdi på om lag 1.400 milliarder, eller 700 ganger Blue Moon. Fram til i oktober i år hadde de også et sølv- og sinkgruveprosjekt i urfolksprovinsen Nunavut i Canada, et område der det stadig pågår motstand fra urfolk mot store gruveinngrep. Da solgte de dette og har nå bare Blue Moon-prosjektet igjen.

De to hovedpersonene i Blue Moon, direktør (CEO) Christian Kargl-Simand og styreleder Maryse Belanger, har de eller har hatt framtredende posisjoner i ei rekke gruveselskap:

Advents Mining Corporation. 3 gullgruveprosjekt i Ecuador, møtt med stor motstand og rettssaker fra miljøbevegelse og urfolksorganisasjoner.

Iamgold har også gullgruver i Ecuador, stor motstand mot ødelegging av livsgrunnlaget for urfolk. Starter nå i Canada et gigantisk dagbrudd som skal ta ut om lag 500 millioner tonn mineraler med 1 milliondel gull. Gruva markedsføres som «A model for modern mining and sustainability».



Equinox Gold har 7 gullgruver i 4 land i Amerika og er ansvarlig for et dambrudd i Brasil med store konsekvenser for natur og lokalbefolkning. Dette har de forsøkt å holde skjult og miljøorganisasjonen Earthworks skriver: «Equinox Gold Hides the Ugly Truth from Investors»



Atlantic Gold har blitt møtt med protester og rettssaker mot sine åpne gullgruver i Canada. Goldcorp har hatt 14 gullgruver på det amerikanske kontinentet, og minst tre av disse har ført til store miljøkatastrofer.

Kinross Gold Corporation har drevet gullgruver i Amerika og Afrika, der de har møtt store protester på grunn av behandling av gruvearbeidere.

Dette er et utvalg av synderegisteret til bedrifter som har vært leda av dem som nå er i ledelsen for Blue Moon. Til sammen har de en sterk erfaring i å tjene penger på gigantiske naturinngrep og forurensninger, i å bekjempe miljøbevegelse, fagbevegelse og urfolk som kan stille seg i veien for deres profitt.

Krake søker make.