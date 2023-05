NIBIO svarer:

– Are­al­for­valt­ning i rein­drif­ta vil jeg be­stemt si at vi har kunn­skap om, sier sta­sjons­sjef Er­lend Win­je i NIBIO, et­ter kri­tik­ken fra NRLs nest­le­der Leif An­ders Som­by, som han står ved si­den av. Land­bruks­mi­nis­ter San­dra Borch (Sp) lan­ser­te tidligere i uka fem mil­li­o­ner til NIBIO og like mye til for­valt­ning­en, her re­pre­sen­tert ved di­rek­tør Jørn Rolf­sen i Land­bruks­di­rek­to­ra­tet. Foto: Rita Heitmann