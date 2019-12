Årets julegave til befolkninga i Øst-Finnmark er oppstart av prosjektet HelseIArbeid på rehabiliteringsavdelinga ved Kirkenes sykehus i Sør-Varanger.

Publisert: 18.12.2019 kl 11:51

Fra nyttår av skal helsevesenet og NAV i fellesskap etablere det nye tilbudet. Målet er økt forebygging og helsefremming overfor grupper som står i fare for å falle utenfor arbeidslivet.

I dag kan over 60 % av sykefraværet henføres til muskel-, skjelett- og psykiske plager. Dette er både kostbart for samfunnet og belastende for den enkelte. Tanken bak det nye tilbudet er at tidlig innsats skal gi raskere avklaring, og dermed bedre effekt for den enkelte.

Tverrfaglig samarbeid er nøkkelen til suksess. Her skal leger, psykologer, fysioterapeuter, sosialarbeidere med videre samvirke for å få best mulig resultat.

– Ofte er det sammensatte plager, og da er det nødvendig med flere faggrupper involvert, påpeker prosjektleder Karin Beathe Engseth overfor Ságat. Bedre samhandling mellom helsetjenesten og NAV kan gi bedre tilbud for arbeidsgivere og arbeidstakere.

Vi er overbevist om at prosjektlederen her har helt rett. Det er mye å vinne på samtidighet i fokus på arbeidsdeltakelse og helse. I dag er det ofte slik at arbeid først får fokus etter at helsemessige forhold er avklart.

Det nye tilbudet består av to hovedelementer, med individuelle og bedriftsretta tiltak. Målet er å gi rask tilgang på individretta tverrfaglig utredning og arbeidsfokusert avklaring. Dessuten skal det tilbys ulike bedriftsretta tiltak, for eksempel ved å forbedre arbeidsmiljøet, både psykisk og fysisk.

På svært mange måter er Norge i dag et bås-samfunn, hvor samordning og helhetstenkning langt på vei er fraværende. Dette gjennomsyrer det meste av offentlig sektor, alt fra forvaltning til tjenesteproduksjon.

Desto mer gledelig er at Kirkenes sykehus og NAV nå tar initiativ til å få i stand en bedre offentlig ressursbruk med systematisk tjenestesamhandling mellom de ulike «båsene» i helsesektoren og hjelpeapparatet forøvrig.

Spesielt hyggelig er det at Kirkenes sykehus er først ute med dette nye tilbudet. Innflyttinga til nysykehuset har på flere måter blitt en liten nedtur for Øst-Finnmark, på grunn av mange mangler ved nybygget. Da er det ekstra kjærkomment med en slik skikkelig gladnyhet.