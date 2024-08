Mangelfull kunnskap om Finnmarks fauna:

Kartet til venstre viser et område utenfor Oslo, mens kartet til høyre er området Skarvberget i Porsanger som planlegges for utbygging.

De røde prikkene betyr at en eller flere arter registrert her er rødlista. Store ringer betyr mange arter registrert sammen på samme område. Svein Lund forteller at den store røde ringen oppe i fjellet er hans registreringer fra forrige helg som til nå dekker 56 arter. Foto: Oskar Melkeraaen Aas