Klesmerket Gobmis første kolleksjon gjør «basic» til «bad», som her på modellen Embla. Fargerike kvinner, bare iført den «djevelske» hornlua, står for pynten, på den ellers enkle t-skjorta.

– Vi synes den er så nydelig og kraftfull, og er en forlengelse av det Gobmi er for oss – å ta tilbake det som nesten gikk tapt, forklarer gründer Live Moen Johannessen om motivet, designet av Kamilla Triumf. Pressefoto.