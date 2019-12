Som regel er bildene man finner fra krigens dager i svart-hvitt, men om man leter godt nok er det mulig å komme over fargebilder.

En som har slike bilder er William Hakvaag ved Lofoten krigsminnemuseum. Nå gir han ut sin andre bok, og flere av bildene er fra Finnmark.

– Det som fascinerer ved gamle fargebilder er at ting blir veldig levende. Det virker noen ganger som om alt har stått stille. Det er et lite stykke frosset tid du ser inn i, sier Hakvaag. Mannen, som i flere tiår har samlet gjenstander og bilder fra den andre verdenskrig, klarer ikke skjule sin begeistring.

Sjeldne bilder

Boken, som har fått navnet «Det tredje riket og 2. verdenskrig fotografert gjennom Leicas linser», er en fortsettelse av hans første bok «De utrolige bildene». Boken kom ut i 2013 og har ifølge forfatteren blitt svært så populær.

– Vi trykte den gang opp 3.000 bøker og trodde at dette nok var 1.000 for mye, men boka ble så populær at alt ble utsolgt. I dag er boka svært ettertraktet og du kan få en bra pris om du har et eksemplar. Tilbakemeldingene var også overveldende fra hele landet. Dermed ble spiren sådd for å kanskje lage en bok til, men ettersom dette er i hovedsak basert på fargebilder fra krigen så er det ikke så helt enkelt. Slike bilder er sjeldne, noe jeg også forteller om i boken.

Et opplysningsarbeid

Forfatteren forteller at «Gjennom Leicas Linser» er laget slik at både de som kan mye om krigen, og de som har mindre viten, kan ha utbytte av boken.

– Den inneholder en rekke opplysninger som er lite kjent fra krigstiden, men som kanskje har hatt større betydning enn mange har vært klar over, sier Hakvaag. Andre verdenskrig var en så dramatisk hendelse at forfatteren mener at vi alle har en plikt til å kunne noe om tidsepoken.

– Bare det at Finnmark og Nord-Troms ble brent ned er jo det mest alvorlige som har skjedd i Norge etter svartedauden. Boken er altså et opplysningsarbeid, men laget slik at alle skal kunne ha utbytte av den.

En møysommelig jobb

At arbeidet med boken har tatt både tid og krefter er det ingen tvil om. Hakvaag sier at arbeidet med en slik bok er en ensom og møysommelig affære.

– Jeg bruker mye tid for å søke etter dias fra krigens dager. Dette kan foregå per e-post, telefon eller at man må reise og oppsøke folk som kanskje kan ha noe. Noen av fotografiene kan ha påskrift hvor de er tatt, mens andre har ingenting. Dermed begynner detektivarbeidet med å stadfeste hvor bildene stammer fra, årstall og i vilken historisk sammenheng de kan brukes. For å gjøre det riktig vrient er det ikke heller bestandig det er riktig det som er skrevet på diasene.

Originalitet og kvalitet

Han får ofte spørsmål om hvor mange bilder han har. Da forteller han at det er ikke mengden som er avgjørende, men hva man har bilder av og kvaliteten på disse.

– Totalt har jeg vel en ca. 10.000 bilder fra krigens dager, men det er ikke volumet som skaper originalitet og kvalitet. Jeg får også ofte spørsmål om hvor interessen for andre verdenskrig stammer fra og når den startet. Hos meg så har det liksom ingen start. Det har vært slik bestandig. Jeg vokste opp delvis sammen med mine besteforeldre. Min bestefar hadde radiosender under krigen. Han ble nesten tatt da tyskerne omringet huset hans utenfor Svolvær, satte opp maskingevær før de tok seg inn og begynte ransakingen. Her skulle ingen komme seg unna.

Men de greide ikke å finne senderen som var gjemt i to kasser med litt ull på toppen. Disse to sto sammen med tre andre kasser som også var fulle av ull. Den tyske vakten kjørte faktisk hånden ned i tre av kassene, heldigvis var det de som bare inneholdt ull. Han ville kjøpe ullen da man kunne lage seg varme votter og annet, han fikk da kjøpe tre kasser, mens de to siste med ullen på toppen av radiosenderen sto igjen. Denne pluss mange andre historier fra krigstiden vokste jeg opp med og dramatikken preget hele min oppvekst.

Dette førte igjen til at jeg begynte å ta vare på ting fra krigstiden. Min bestefar hadde samlet litt, men det meste gikk tapt i et sneras i 1956. Dog har jeg fremdeles et gedigent barometer som ble tatt fra et tysk skip i 1940 i Narvik og en tysk offiserskikkert som han hadde sikret seg, forteller Hakvaag.

Bøker og blader

Hakvaags bestefar hadde et lite bibliotek og, som den historieinteresserte karen kunne benytte seg av.

– Dermed fikk også jeg interesse for bøker og utgivelser som hadde med krigens tid å gjøre. Jeg begynte også å samle på ukeblader, aviser og magasiner fra både før og etter krigen og har vel i dag en av Norges største samlinger av slike ting.

Det er interessant å se hvordan ukebladet Hjemmet og Allers takler okkupasjonen i 1940. Jeg har begge årgangene komplett. De begynner forsiktig å snakke om Den vanskelige tiden og lignende. Senere ble jo sensuren veldig streng. Summen av alt dette førte til at jeg til slutt hadde så mange ting fra krigens tid at jeg laget flere store utstillinger, hjalp skoler som laget skuespill og det hele endte med at jeg greide å åpne Lofoten krigsminnemuseum den 15. juni 1996.

Med en vanlig jobb på dagtid og arbeidet med museet på kveldstid var det slitsomt da jeg fikk for lite søvn. Men det gikk bra. Museet er i dag medlem av Museum nord og samlingen er i hovedsak overtatt av Vågan kommune for å sikre den for fremtiden.

Har samlet i 54 år

Tusenvis av timer er lagt ned gjennom årene for å ha gjenstander nok til å fylle et helt museum.

– Den eldste gjenstanden jeg stiller ut på museet anskaffet jeg meg våren 1965, så ting tar tid. Dette innsamlingsarbeidet har ført til at museet i dag regnes som en av de store utstillingene i verden, forteller Hakvaag. Interessen har også ført til at han har ervervet en spesiell innsikt i denne historien.

– Jeg blir ofte spurt om vilken gjenstand eller fotografi som har størst attraksjon for meg og museet. Men det er det ikke så lett å svare på. Jeg har også selv drevet med fotografering, noe som er en fordel nå man skal vurdere kvaliteten på et motiv.

– Denne nye boka inneholder totalt 760 fotografier hvorav ca. 110 er fra Nord-Norge og Litza-fronten. Den inneholder en mengde ukjente opplysninger fra krigstiden som kan være interessant å vite. Pluss unike bilder fra den største selvskapte katastrofe som har rammet menneskene til nå, avslutter William Hakvaag. Hans interesse for den andre verdenskrig vil nok fortsette så lenge helsa holder.