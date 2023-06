Kommunedirektør Inger Eline Eriksen Fjellgren sa i saksutredningen at det foreligger holdepunkter for at det finnes flere ansvarlig i saken, og at det derfor må vurderes om det skal føres erstatningssøksmål mot flere for å få tvangsgrunnlag til å inndrive eventuelle krav. Foto: Birgitte Wisur Olsen