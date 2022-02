«Gentlemens agreement» holdt ikke

Tre menn fra Porsanger har hatt rettsstrid om aksjer i Bygården Alta AS, som eier 80 prosent av Altafjord Panorama AS i Tollevikbergan. Brødrene Rolf og Frode Wilhelmsen forfektet foreldelsesloven i retten, mot en tidligere, konfidensiell avtale med Finn Pettersen. Heller ikke lagmannsretten ga Pettersen medhold i å få tilbakeført aksjene selskapet, selv om det var klart at de to brødrene knapt hadde betalt for dem. Foto: Rita Heitmann