Det er svært uhel­dig at fore­koms­te­ne av stel­le­rand i Var­ang­er­fjord­en ikke har vært pre­miss­grunn­lag for ut­ar­beid­el­se av pla­ner om ak­va­kul­tur på et tid­lig tids­punkt, og det­te må̊ ret­tes opp i nå̊, he­ter det i en ut­tal­el­sen fra organisasjonen Bird­Life Norge. Foto: Tomas Aarvak